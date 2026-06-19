Учительницу, которая совратила приёмных детей, сдал полиции ее бывший муж
В штате Вашингтон арестовали 35-летнюю учительницу, обвиняемую в совращении двух приёмных сыновей и изнасиловании одного из них. Её выдал полиции бывший муж, сообщает New York Post.
Эмбер Суэйн из города Ньюпорт работала в школе и возглавляла организацию Spokane Angels, помогающую приёмным детям. Её задержали 2 июня. При этом расследование началось в конце мая, когда полиция получила сигнал о возможном насилии. Бывший супруг Суэйн передал полиции переписку женщины, подтверждающую, что она совращала несовершеннолетних.
В беседе со следователями 18-летний пострадавший рассказал, что женщина неоднократно вступала с ним в интимную связь. Обвинение утверждает, что первый эпизод произошёл в декабре 2025 года, когда подростку было 17 лет. Позже несовершеннолетний сообщил, что его брат тоже мог быть жертвой — в комнате мальчика обнаружилось нижнее бельё Суэйн.
Женщине инкриминируют два случая инцеста и множественные домогательства к подростку. В случае доказательства вины по всем пунктам ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Амурской области мужчина на протяжении полугода спаивал малолетнего школьника. Его действия «обосновывались» тем, что житель посёлка Магдагачи не хотел пьянствовать в одиночку. Мужчина решил, что юный сын его сожительницы станет замечательной компанией.
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