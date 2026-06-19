Учительницу, которая совратила приёмных детей, сдал полиции ее бывший муж

19 июня 2026, 06:11

В США учительницу, которая совратила двоих приёмных сыновей, сдал полиции бывший муж

Фото: iStock/S_Chum

В штате Вашингтон арестовали 35-летнюю учительницу, обвиняемую в совращении двух приёмных сыновей и изнасиловании одного из них. Её выдал полиции бывший муж, сообщает New York Post.