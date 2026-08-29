Экс-уборщица превратила квартиру в московской многоэтажке в очаг антисанитарии

29 августа 2026, 11:47

Фото: Istock/RHJ

В московской многоэтажке на улице Куусинена уже долгие годы сохраняется очаг антисанитарии. Как сообщает Telegram-канал Baza, источник проблем — квартира, где проживает 65-летняя Екатерина, ранее работавшая уборщицей.