Экс-уборщица превратила квартиру в московской многоэтажке в очаг антисанитарии
В московской многоэтажке на улице Куусинена уже долгие годы сохраняется очаг антисанитарии. Как сообщает Telegram-канал Baza, источник проблем — квартира, где проживает 65-летняя Екатерина, ранее работавшая уборщицей.
Из помещения женщины постоянно идёт запах гнили, по подъезду бегают тараканы, а старая сантехника регулярно заливает соседей. Жильцы терпят этот кошмар десятилетиями. Внутри квартиры — горы мусора и кошки, а вонь не выветривается.
Особенно страдает сосед снизу — инвалид Всеволод. Из-за потопов и запаха его несколько раз клали в больницу. Он выиграл суд и получил компенсацию, но выселить Екатерину не смог. В 2017 году суд обязал её навести порядок.
Мусор вывезли, но через пару недель всё вернулось. Управа пыталась добиться выселения, но суд отказал. Соседи подозревают у гражданки психическое расстройство, однако юридически она вменяема: приходит на заседания и нанимает адвоката.
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