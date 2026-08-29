Священник убедил женщину в одержимости злыми духами и изнасиловал её

29 августа 2026, 06:59

В Канаде священник изнасиловал женщину

Фото: iStock/Photoboyko

В провинции Онтарио (Канада) арестовали 50‑летнего индуистского священнослужителя по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщило издание The American Bazaar со ссылкой на полицию региона Дарем.