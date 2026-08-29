Священник убедил женщину в одержимости злыми духами и изнасиловал её
В провинции Онтарио (Канада) арестовали 50‑летнего индуистского священнослужителя по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщило издание The American Bazaar со ссылкой на полицию региона Дарем.
Речь идёт о Раджендранауте Дуднауте Марадже, который живёт в штате Нью‑Йорк (США). Мужчина приехал в город Ошава по приглашению местной семьи, чтобы провести традиционный религиозный обряд в доме.
Во время визита священник сумел завоевать доверие одной из женщин, а затем убедил её в том, что она одержима злыми духами. Он предложил избавить жертву от демонов с помощью особого ритуала.
Под видом проведения «обряда очищения» Марадж увёл женщину в уединённое место и изнасиловал её. После того как пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в сексуальном насилии и заключили под стражу. Следствие допускает, что у преступника могут быть и другие жертвы.
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