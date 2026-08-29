Преподаватель подарил школьнице ручку с камерой и получил срок
Учитель из британского графства Уорикшир попытался подсматривать за ученицей с помощью скрытой камеры в ручке. Об этом пишет издание Metro.
Учитель естественных наук Мэтью Удалл подарил ученице, которой ещё не исполнилось 13 лет, ручку со встроенной камерой и предложил использовать её для ведения дневника дома. Девочка обнаружила объектив и поделилась этим с подругой и ещё одним сотрудником школы. Вскоре директор учебного заведения узнал о произошедшем.
Согласно информации издания, Удалла арестовали и приговорили к 31 месяцу тюремного заключения. Он не выразил сожаления о своих действиях. Ему также запретили работать преподавателем на постоянной основе.
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