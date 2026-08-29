Преподаватель подарил школьнице ручку с камерой и получил срок

29 августа 2026, 10:11

Учителю в Британии навсегда запретили преподавать из-за ручки со скрытой камерой

Фото: iStock/Zolnierek

Учитель из британского графства Уорикшир попытался подсматривать за ученицей с помощью скрытой камеры в ручке. Об этом пишет издание Metro.