Экс-участник шоу «Голос 60+» домогался 12-летней школьницы

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Экс-участника «Голоса 60+» из Уфы подозревают в домогательствах к 12-летней школьнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 66-летний Александр Корнейчук через соцсети связался с 12-летней девочкой и предложил её обмениваться интимными фотографиями и видео. Девочка согласилась и прислала первый ролик, мужчина отправил ей откровенные фотографии в ответ. Через некоторое время родители узнали, чем занимается их ребёнок и обратились в полицию.
Мужчину оперативно задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Свою вину Корнейчук полностью признал.
Александр Корнейчук является джазовым гитаристом. Он играл в различных коллективах в филармонии в Башкирии. В 2021 году принял участие в шоу «Голос 60+», однако никуда не прошёл. В последние годы давал онлайн-уроки игры на гитаре.
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Мужчину оперативно задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Свою вину Корнейчук полностью признал.
Александр Корнейчук является джазовым гитаристом. Он играл в различных коллективах в филармонии в Башкирии. В 2021 году принял участие в шоу «Голос 60+», однако никуда не прошёл. В последние годы давал онлайн-уроки игры на гитаре.
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Анастасия Чинкова