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Трехлетнюю девочку изнасиловали в детском саду в Петербурге

В Петербурге мать трехлетней девочки заявила об изнасиловании дочери в саду
14 октября 2024, 10:42
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

В Санкт-Петербурге мать трехлетней девочки заявила в полицию об изнасиловании дочери в детском саду на Товарищеском проспекте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина обратилась в полицию 13 октября. Она сообщила, что 11 октября ее маленькую дочку изнасиловал неизвестный во время тихого часа.

«Петербурженка привела дочь в частный медцентр и заявила, что подозревает изнасилование. Какое заключение сделали медики, не уточняется», — рассказал источник.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что челябинский областной суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку.

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17-летний студент из Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов
14 октября 2024, 09:56

Фото: istock/artolympic

В Подмосковье был задержан 17-летний студент колледжа, подозреваемый в незаконной покупке боевых патронов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, подросток нашёл в интернете сайт, где заказал около двух десятков патронов калибра 9 мм. После доставки «товара» он носил патроны с собой, а затем спрятал их в загородном доме во Владимирской области.

Юноша вел себя подозрительно, это привлекло внимание правоохранительных органов. В результате обыска у него изъяли смартфон, ноутбук, ствол огнестрельного оружия и заказанные патроны. Студента задержали.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов». По данным канала, он учится на втором курсе РУК в Мытищах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется версия о возможной подготовке вооружённого нападения на своё учебное заведение.

В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#уголовное происшествия
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На складе в Подмосковье выявили более 30 нелегальных мигрантов
14 октября 2024, 09:17

Фото: istock/artolympic

Более трёх десятков нелегальных мигрантов выявили полицейские в ходе рейда, который они провели при поддержке росгвардейцев на территории складского комплекса в деревне Бекасово Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Были проверены 130 работающих в складском комплексе приезжих из стран Средней Азии. Выяснилось, что 32 мигранта не имели права работать на территории России, кроме того, 22 из них нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, а ещё двое уклонялись от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.
Каждого нарушителя миграционного законодательства оштрафовали на 5 тысяч рублей, все они будут выдворены из страны.

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#мигранты
#росгвардия
#полиция
#мвд московской области
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В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи
14 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/blinow61

В Красноярске суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам колонии общего режима за организацию убийства Нины Кузьминой, известной в прошлом свахи и предпринимательницы, которая была её подругой. Об этом информирует прокуратура Красноярского края.
Ранее следствие сообщало, что 3 марта 2023 года 67-летняя Нина Кузьмина покинула оздоровительный салон в Красноярске на своём бордовом Mercedes и не вернулась домой. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Отмечается, что подозреваемым оказался 44-летний красноярец, который признался в преступлении, заявив, что конфликт возник во время передачи денег за парковочное место, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела.

Останки Кузьминой были найдены в Иркутской области. Следствие установило, что злоумышленник сжёг её тело. Местные СМИ отметили, что убитая была известной свахой в городе. Позже выяснилось, что к убийству была причастна её 63-летняя знакомая. Причиной преступления стал долг в 300 000 рублей, который она имела перед подругой. Женщина пообещала исполнителю не требовать с него долг в размере 600 000 рублей за выполнение убийства.

Согласно информации прокуратуры, первая попытка убийства не увенчалась успехом. Женщине было введено опасное лекарство, однако дозировка оказалась недостаточной для летального исхода. После этого заказчица начала настойчиво требовать от исполнителя завершить дело. В итоге он убил предпринимательницу прутом на одной из парковок в Красноярске, а затем вошёл в её квартиру и забрал деньги из сейфа, часть которых передал организатору преступления.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что суд над исполнителем состоялся в мае. В главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в то время как заказчица отрицала свою вину. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#суд
#конфликт
#уголовное происшествия
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В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка
14 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийство подростка в казахстанском Талгаре вынудило власти вывести на улицы города патрули Национальной гвардии. Об этом сообщает агентство «Казинформ».
У одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате был убит шестнадцатилетний подросток, два человека были тяжело ранены.

Правоохранители арестовали семерых участников потасовки, однако спустя некоторое время дом родственников погибшего подожгли. По делу о поджоге дома изъяты все улики для проведения ​экспертиз.

Семье убитого подростка обеспечили охрану. Генпрокурор Казахстана взял под контроль расследование уголовного дела.

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Появилась информация о жертве дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы
Один человек погиб в ДТП с автобусом на западе Москвы
14 октября 2024, 07:41

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и автобуса на западе Москвы погиб один человек. Об этом проинформировали в столичной Госавтоинспекции.
Сообщается, что инцидент произошёл на 10-м км Ильинского шоссе. Стало известно, что водитель, который управлял ВАЗ, выехал на полосу встречного движения.

«Совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим во встречном направлении», – указано в заявлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники Государственной автоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником ДТП в Подмосковье. Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. Водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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Спасатели в США сбежали от вооруженных ополченцев
WP: ликвидировавшие последствия урагана в США спасатели уехали из-за ополченцев
14 октября 2024, 07:24

Фото: iStock/lisatop

Ликвидировавшие последствия урагана в Соединенных Штатах Америки спасатели уехали из-за ополченцев. Об этом информирует газета Washington, пишет РИА Новости.
Сообщается, что американская Лесная служба, оказывающая помощь Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, 12 октября направила сообщение о «вооруженных ополченцах», которые «охотятся» на спасателей.

Отмечается, что были обнаружены два грузовика с вооруженными ополченцами. По данным газеты, они заявили, что охотятся на FEMA. Согласно статье, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) рекомендовало всем федеральным спасателям округа Резерфорд, штат Северная Каролина, прекратить свою деятельность и немедленно покинуть этот район.

Помимо этого, два федеральных чиновника подтвердили соответствующую информацию, однако они отказались комментировать серьезность этой угрозы.

Напомним, что ураган «Хелен», который обрушился на Соединенные Штаты Америки в конце сентября, нанес значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

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#сша
#ущерб
#служба
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Обвиняемая в фейках о российской армии журналистка уехала в Эстонию
Обвиняемая в фейках о российской армии журналистка Соколовская уехала в Эстонию
14 октября 2024, 06:26

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Обвиняемая в распространении ложных сведений о российских военных журналистка Янина Соколовская, уехала в Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. <...> убыла на территорию Республики Эстония, в связи с чем, находясь на свободе, опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления, может после прибытия на территорию РФвновь скрыться от следствия и суда», – указывается в материалах суда.

Соколовской было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ («публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), и в августе суд заочно арестовал журналистку с момента ее экстрадиции на территорию России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее бывшая ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за фейки о российских военных. Курбангалеева прекратила работу в программе «Вести» в 2014 году.

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#суд
#уголовное дело
#эстония
#россия
#журналистика
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В Израиле более 60 человек пострадали в ходе удара БПЛА «Хезболлы»
14 октября 2024, 05:02

Фото: istockphoto/sommersby

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принадлежащего ливанской шиитской организации «Хезболла», на израильский район Биньямин пострадали 67 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Один из двух беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Израиля, был успешно сбит, но второй летел на низкой высоте и, по словам очевидцев, «почти цеплял крыши домов». Несколько человек пострадали, когда беспилотник взорвался над толпой.

В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии, пять – в тяжелом и 14 – в состоянии средней тяжести. Стоит отметить, что система оповещения не была активирована по неизвестным причинам.

Ранее израильские военные заявили, что объект в районе штаб-квартиры Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) был по ошибке атакован Израилем. Армия обороны Израиля подчеркнула, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.

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#израиль
#оон
#цахал
#бпла
#хезболла
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На военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
Business Insider: на военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
14 октября 2024, 04:13

Фото: iStock/Nastco

Военная полиция Германии остановила российского гражданина на территории военного учебного центра в городе Гарделеген. Об этом инциденте сообщает Business Insider (BI).
Мужчина въехал на велосипеде на территорию военного объекта. Центр не был не огорожен но окружен барьерами и предупреждающими знаками. Как объяснил россиянин полицейскому, он заехал на территорию случайно, когда проезжал мимо. В то же время полиция не исключает, что это была попытка шпионажа. Тем не менее, мужчина не был задержан.

Ранее в Германии по обвинению в шпионаже были задержаны три человека русской, украинской и армянской национальностей.

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#германия
#полиция
#задержание
#шпион
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