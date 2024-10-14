Трехлетнюю девочку изнасиловали в детском саду в Петербурге

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В Санкт-Петербурге мать трехлетней девочки заявила в полицию об изнасиловании дочери в детском саду на Товарищеском проспекте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина обратилась в полицию 13 октября. Она сообщила, что 11 октября ее маленькую дочку изнасиловал неизвестный во время тихого часа.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что челябинский областной суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку.
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«Петербурженка привела дочь в частный медцентр и заявила, что подозревает изнасилование. Какое заключение сделали медики, не уточняется», — рассказал источник.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что челябинский областной суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку.
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Элина Позднякова