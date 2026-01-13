Кислотный маньяк из Монино через суд требует уменьшить компенсацию своей жертве

13 января 2026, 19:29

Фото: Istock/Zolnierek

Подсудимый по делу о кислотной атаке из Монино подал апелляцию, чтобы снизить размер компенсации пострадавшей. Ранее суд обязал его, Андрея Сулейманова, выплатить жертве три миллиона рублей, но она получила только около 200 тысяч рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.