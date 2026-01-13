Кислотный маньяк из Монино через суд требует уменьшить компенсацию своей жертве
Подсудимый по делу о кислотной атаке из Монино подал апелляцию, чтобы снизить размер компенсации пострадавшей. Ранее суд обязал его, Андрея Сулейманова, выплатить жертве три миллиона рублей, но она получила только около 200 тысяч рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
После нападения пострадавшая Анастасия перенесла пять операций. Травмы глаз не позволяют ей полностью сомкнуть веки и лишили её работы репетитора. Сулейманов требует сократить выплату до 400 тысяч рублей, находясь на лечении в психиатрической больнице.
Врачи учреждения собрали консилиум и заключили, что он осознаёт свои действия для оформления доверенности. После этого нотариус оформил документ для подачи иска. Анастасия направила жалобы в Минздрав, Минюст и прокуратуру, но ведомства не нашли нарушений.
Она отмечает, что у нападавшего есть доходы: пособия и аренда его арестованной квартиры. Следующее судебное заседание назначено на ближайшее время.
Читайте также: