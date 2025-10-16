Экс-участница шоу «Голос» из Белоруссии до сих пор числится пропавшей без вести
Бывшая участница музыкального шоу «Голос» из Белоруссии до сих пор числится пропавшей без вести в Мьянме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Предположительно, 26-летнюю Веру, которая ранее уехала работать моделью в Таиланд, могли обманом вовлечь в деятельность скам-центра, после чего перевезли в Мьянму, где она оказалась в трудовом рабстве.
4 октября связь с девушкой полностью пропала. Позднее её родителям поступило сообщение от неизвестных, которые заявили, что Веру якобы продали на органы, а тело кремировали. За информацию о местонахождении девушки мошенники потребовали от семьи 500 тысяч долларов.
В МИД Белоруссии отметили, что пока нет никаких подтверждений её гибели. Тело девушки не найдено, и официальных данных о смерти нет. Посольство Белоруссии продолжает поиски Веры и взаимодействует с местными властями для установления её местонахождения.
