16 октября 2025, 16:57

Фото: iStock/Ritthichai

В Арзамасе произошло массовое отравление среди учащихся школы «Созвездие». Об этом сообщил глава города Александр Щелоков в своем телеграм-канале.





По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано восемь случаев заболевания. Четверых семиклассников 12 и 13 лет госпитализировали. Одного из них отправили домой. Всего поступило 17 обращений от родителей. Чем именно отравились дети, пока неизвестно.

«У всех взяты пробы для исследований. Врачи опасений не высказывают. Все случаи управляемые. Детям скорейшего выздоровления, родителям спокойствия», — написал мэр.