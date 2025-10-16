Житель Курганской области попал в колонию за надругательство над тремя детьми
В Курганской области суд вынес приговор 38-летнему мужчине, признанному виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает «Лента.ру».
Следствие установило, что в ноябре 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над тремя детьми своей сожительницы.
Мужчина признан виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетних»). Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
