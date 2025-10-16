«Лучше сяду в тюрьму, чем вернусь к ней»: мужчина обманул парализованную жену и исчез с деньгами
В Китае муж убедил парализованную жену продать дом для лечения и исчез с деньгами
В Китае муж обманул парализованную жену, убедив ее продать дом для оплаты лечения, а затем исчез с деньгами. Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщина по фамилии Линь когда-то работала гидом в восточной провинции Цзянсу. Однако после четырех лет брака она полностью потеряла способность двигаться — все из-за редкого заболевания центральной нервной системы.
«Я каждый день сидела в инвалидном кресле, глядя на людей за окном и спрашивая себя, почему я оказалась в таком положении», — вспоминала китаянка.Еще большим потрясением стало предательство собственного супруга, который убедил ее продать дом за 140 тысяч долларов, якобы для оплаты лечения, и после получения денег исчез. Женщина осталась без средств к существованию и подала в суд. Полиция нашла беглеца только через пять лет.
«Я лучше сяду в тюрьму, чем вернусь к жене», — заявил нерадивый муж на допросе.В итоге его приговорил к 10 месяцам тюрьмы за невыполнение семейных обязанностей. После этого Линь добилась развода.