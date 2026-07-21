Экс-участницу «Дома-2», устроившую «голую прогулку» по Москве, арестовали
Экс-участницу «Дома-2», устроившую «голую прогулку» по Москве, арестовали на 14 суток. Об этом пишет SHOT.
22-летняя Анастасия Брагина была признана виновной по статье о мелком хулиганстве и приговорена к двухнедельному аресту. До этого её оштрафовали на четыре тысячи рублей.
В выходные девушка, будучи полностью обнажённой, прогуливалась по Москве, заходила в магазины и другие общественные места, не обращая внимания на окружающих, включая детей. После этой прогулки она сообщила своим подписчикам, что совершила этот поступок, и вскоре была задержана полицией.
Это не единичный случай скандалов, связанных с Анастасией Брагиной: ранее она неоднократно публиковала провокационные видеоматериалы и заявляла, что оставила свою кошку в лесу, чтобы пройти «духовный путь».
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