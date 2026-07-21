21 июля 2026, 14:33

SHOT: Блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за прогулку по Москве

Фото: iStock/simpson33

Экс-участницу «Дома-2», устроившую «голую прогулку» по Москве, арестовали на 14 суток. Об этом пишет SHOT.