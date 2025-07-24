Экс-вице-губернатора Челябинской области подозревают в превышении полномочий
Экс-вице-губернатора Богашева задержали за превышение полномочий
Экс-вице-губернатора Челябинской области Александра Богашева подозревают в превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса.
Как пишет «Коммерсантъ», чиновника задержали накануне в среду, 23 июля. Суд арестовал его до 22 сентября, сказано в материале.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу…» — говорится в публикации.Уточняется, что фигуранта задерживали сотрудники Следственного комитета и ФСБ России. Вместе с Богашевым по делу проходит управляющий делами губернатора и регионального правительства Роман Менжинский и министр регионального имущества Эльдар Белоусов.