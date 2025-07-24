В Турции возбудили уголовное дело после убийства россиянина
В Турции возбудили уголовное дело в связи с гибелью россиянина в ходе бытового конфликта. Об этом российское генконсульство в стране сообщило РИА Новости.
Отмечается, что турецкими полицейскими были задержаны двое граждан России.
Дипломаты подчеркнули, что контактируют с правоохранительными органами Турции. Генконсульство готово к оказанию содействия.
В ночь на 23 июля в турецкой Аланье между 35-летним россиянином Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками 21 и 27 лет по неизвестным причинам возник конфликт. Началась драка, в ходе которой Макарова ранили ножом в спину. Врачам не удалось спасти его. Мужчина скончался в больнице.
Ранее в этот день сообщалось, что в Греции к 118 годам тюрьмы приговорили россиянина, по заданию мошенников осуществлявшего перевозку нелегальных мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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