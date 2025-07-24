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В Турции возбудили уголовное дело после убийства россиянина

Фото: медиасток.рф

В Турции возбудили уголовное дело в связи с гибелью россиянина в ходе бытового конфликта. Об этом российское генконсульство в стране сообщило РИА Новости.



Отмечается, что турецкими полицейскими были задержаны двое граждан России.

Дипломаты подчеркнули, что контактируют с правоохранительными органами Турции. Генконсульство готово к оказанию содействия.

В ночь на 23 июля в турецкой Аланье между 35-летним россиянином Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками 21 и 27 лет по неизвестным причинам возник конфликт. Началась драка, в ходе которой Макарова ранили ножом в спину. Врачам не удалось спасти его. Мужчина скончался в больнице.

Ранее в этот день сообщалось, что в Греции к 118 годам тюрьмы приговорили россиянина, по заданию мошенников осуществлявшего перевозку нелегальных мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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