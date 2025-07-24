В Хабаровске подростки избили старика
В Хабаровске школьники накинулись с кулаками на 70-летнего мужчину после того, как он сделал им замечание.
По данным одного из телеграм-каналов, пенсионер вышел во двор своего дома около шести утра и увидел, как подростки выкрикивали нецензурные слова и распивали пиво. Мужчина сделал им замечание. В ответ школьники начали избивать его руками и ногами.
Полицейские начали проверку, хулиганов ищут.
Ранее в магазине Новосибирска два подростка начали драться, после чего один из них умер. Как сообщили в СК Новосибирской области, двое друзей (одному — 15 лет, второму — 16 лет) поругались, начали махать кулаками. Младший схватил старшего за шею и уронил на пол. После этого подросток не встал.
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