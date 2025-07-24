Полицейского по делу «Базы» обвиняют в превышении полномочий и взятке
Полицейского по делу «Базы», обвиняемого в превышении служебных полномочий и получении взятки, арестовали на два месяца. Как сообщает само издание, 41-летний Александр Селиванов — старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела №3 по Белгороду, уже уволен из полиции.
Во время заседания он признал вину по статье о получении взятки (ст. 290 ч.3 УК РФ). По словам издания, обвиняемый просил суд не арестовывать его, обосновываясь на семейные обстоятельства.
Всего в деле зафиксировано шесть эпизодов на сумму 137 тысяч рублей.
Напомним, главреда телеграм-канала Baza Глеба Трифонова задержали по подозрению в даче взятки. Трифонова и его коллегу задержали по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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