Полицейского по делу «Базы» обвиняют в превышении полномочий и взятке

24 июля 2025, 18:35

Фото: iStock / Dzurag

Полицейского по делу «Базы», обвиняемого в превышении служебных полномочий и получении взятки, арестовали на два месяца. Как сообщает само издание, 41-летний Александр Селиванов — старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела №3 по Белгороду, уже уволен из полиции.