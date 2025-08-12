Экс-вице-губернатору Рязанской области смягчили приговор

12 августа 2025, 13:03

Экс-вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову смягчили приговор на месяц

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице‑губернатору Игорю Грекову: апелляция сократила ранее назначенный ему срок на один месяц — с 17 лет до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Также штраф уменьшен до 399 950 000 рублей.