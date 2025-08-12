Экс-вице-губернатору Рязанской области смягчили приговор
Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице‑губернатору Игорю Грекову: апелляция сократила ранее назначенный ему срок на один месяц — с 17 лет до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Также штраф уменьшен до 399 950 000 рублей.
16 мая Советский районный суд Рязани признал Грекова виновным в мошенничестве на 15 млн рублей и в получении взяток на 136 млн рублей и приговорил к 17 годам строгой колонии, штрафу в 400 млн рублей, взысканию невозмещённой части ущерба более 5 млн рублей и конфискации имущества на сумму, эквивалентную полученным взяткам. На приговор поступили апелляционные жалобы от подсудимого и его адвоката, а также представление от прокуратуры.
Представитель прокуратуры в облсуде назвал первичный приговор слишком мягким и просил ужесточить наказание до 22 лет 3 месяцев с лишением государственных наград. Адвокат и сам Греков настаивали, что приговор чрезмерно суров, просили учесть положения о досудебном соглашении о сотрудничестве и освободить его от ответственности как участника СВО, имеющего награды.
По версии следствия, в 2018—2021 годах Греков получал взятки от бизнесменов за содействие в заключении госконтрактов на поставки медицинского оборудования для рязанских лечебных учреждений. Греков был арестован 14 июля 2023 года. Вместе с ним по делу фигурирует бывшая заместитель министра здравоохранения Рязанской области и экс‑сенатор Ирина Петина.
Греков занимал пост первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017—2021 годах и ушёл с должности в январе 2021 года по собственному желанию; власти тогда заявляли, что он не был уволен по порочащей статье. Прокуратура позже сообщала, что при назначении ему были представлены ложные сведения об отсутствии неснятой судимости.
Отмечается также, что бывший глава региона Николай Любимов был арестован Басманным судом Москвы в середине декабря 2024 года — ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным правоохранителей, показания на Любимова дал Греков.
