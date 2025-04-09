Экс-совладелец «Азбуки вкуса» получил 8 лет за мошенничество

Кирилл Якубовский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Восемь лет колонии по делу о мошенничестве получил бывший совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
«Назначить Якубовскому наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сказано в материале.Другой фигурант Светлана Безрукова получила пять лет общего режима, а Павлу Масловскому по совокупности с уже вынесенным решением присудили 13,5 года колонии. Гособвинение просило для Якубовского 9,5 года лишения свободы со штрафом в более миллиарда рублей.
Следователи считают, что Якубовский участвовал в хищении 126 миллионов долларов. Безрукова была гендиректором дочерней фирмы, а Масловский — экс-соучредителем инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
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