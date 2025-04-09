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Экс-совладелец «Азбуки вкуса» получил 8 лет за мошенничество

Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Кирилл Якубовский получил 8 лет за мошенничество
Кирилл Якубовский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Кирилл Якубовский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Восемь лет колонии по делу о мошенничестве получил бывший совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
«Назначить Якубовскому наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сказано в материале.
Другой фигурант Светлана Безрукова получила пять лет общего режима, а Павлу Масловскому по совокупности с уже вынесенным решением присудили 13,5 года колонии. Гособвинение просило для Якубовского 9,5 года лишения свободы со штрафом в более миллиарда рублей.

Следователи считают, что Якубовский участвовал в хищении 126 миллионов долларов. Безрукова была гендиректором дочерней фирмы, а Масловский — экс-соучредителем инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.

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#мир
#россия
#суд
#криминал
#мошенничество
#новости
Десятилетнего мальчика зарезали на детской площадке в Подмосковье
09 апреля 2025, 14:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья на детской площадке зарезали десятилетнего мальчика. Об этом пишет Mash.
По данным издания, окровавленного ребёнка на детской площадке на Трудовой улице заметили прохожие. У школьника обнаружили несколько ножевых ранений. Люди остановили скорую помощь, которая проезжала мимо. Однако врачи лишь констатировали смерть ребёнка.

Очевидцы утверждают, что мальчика убили в драке. Сейчас полиция устанавливает личности убийц и проводит мероприятия по их поиску.

Ранее сообщалось, что в селе Тумкино, на улице Полевой (Ульяновская область), в погребе дома, нашли тело 14-летней Влады М., у девочки было перерезано горло.

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В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
09 апреля 2025, 13:50

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Башкирии задержали начальника регионального управления ФСИН Владислава Дзюбу. На его рабочем месте сегодня прошли обыски, сообщает «112».
По предварительной информации, Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий. Он систематически присваивал себе часть премий и стимулирующих выплат, предназначенных для сотрудников ведомства.

Его задержанию предшествовало расследование в отношении его заместителя — Евгения Макотина, которого взяли в конце прошлого года. Он дал показания, в которых указал на причастность Дзюбы. По предварительным оценкам, общий ущерб составляет менее одного миллиона рублей.

Сегодня, 9 апреля, в Советском районном суде Уфы Дзюбе должны выбрать меру пресечения.

Владислав Дзюба занял пост главы УФСИН по Башкирии в сентябре 2020 года.

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#уфсин
#пост
#расследование
#арест
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Росгвардейцы задержали москвича-вандала на юго-западе столицы за порчу лифта
09 апреля 2025, 13:20

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Сотрудники московской Росгвардии задержали вандала на юго-западе города за порчу лифта в многоэтажке. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись произошедшего. На кадрах видно, что молодой человек копается в лифтовой панели. Сотрудникам сообщили о неких стуках в лифте.
«…Обнаружили 32-летнего мужчину в неадекватном состоянии, который деформировал двери лифта и вывел из строя панель управления», — сказано в релизе.
Нарушителя задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Накануне сообщалось, что Росгвардейцы задержали в Москве с кокаином сына главы управления пенсионного фонда Ставрополья. Молодой человек выдал себя собственным поведением.

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#россия
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#новости
#лифты
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Михаил Ефремов вышел на свободу
09 апреля 2025, 08:47

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом передает корреспондент «Super» с места событий.
61-летний актер, который должен был отбывать наказание до 2027 года, получил шанс на новую жизнь благодаря состоянию здоровья. У Ефремова выявлены серьезные проблемы с дыхательной системой, требующие специализированной медицинской помощи. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

Ранее актер Станислав Садальский порассуждал о здоровье своего коллеги по цеху Михаила Ефремова, а заодно признался, что сам в свое время злоупотреблял алкоголем. Садальский в итоге смог отказаться от спиртного.

До этого сообщалось, что квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов.

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Пожар в роддоме на востоке Москвы
09 апреля 2025, 08:46

Фото: iStock/grafoto

На востоке Москвы в семиэтажном административном здании роддома произошел пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС РФ, открытое горение было успешно ликвидировано.
Во время инцидента пожарные оперативно провели эвакуацию и спасли 39 человек, из которых 29 были извлечены из задымленной зоны на 7-м этаже. Шестеро из спасенных были эвакуированы с помощью автолестницы. Все пациенты и медицинский персонал были размещены в другом корпусе больницы.

В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, однако благодаря быстрой реакции спасательных служб удалось избежать более серьезных последствий. МЧС продолжает следить за ситуацией.

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#мчс
#пожарные
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