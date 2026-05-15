Экс-военный КНР сбежал из рабства в Мьянме

15 мая 2026, 13:08

Бывший китайский военный обезвредил часового и сбежал из рабства в Мьянме

Бывший мотострелок из Харбина Ян Лэй, работавший гидом на Хайнане, сумел выбраться из лагеря скам-центров в Мьянме, куда попал после полулегальной поездки на границу с Таиландом. Об этом сообщает «Синьцзинбао».





В марте Ян сопровождал туристическую группу на западе Таиланда и согласился на неофициальную экскурсию к границе Мьянмы. Организаторы обещали экзотическую программу и блюда из диких животных. Однако поездка закончилась похищением. По одной из версий, водитель намеренно или случайно пересек границу, где вооруженные люди остановили машину, забрали у десяти пассажиров и водителя телефоны и деньги, после чего всех продали в рабство.



Жертв доставили в скам-центр рядом с городом Паятоунзу на перевале Трех Пагод, где около 300 человек заставляли работать по 15 часов в сутки в интернет-мошеннических схемах. За отказ избивали, угрожали и применяли электрошокеры. Яна избили в первый же день, а когда он попытался сопротивляться, охранник выстрелил ему под ноги. Позже за конфликт с водителем к нему применили электрошокер.



Заметив физическую подготовку Яна, руководство лагеря предложило ему более мягкие условия в обмен на год работы. Бывший военный сделал вид, что согласился, но начал готовить побег. На одиннадцатый день он тайно связался с китайской полицией и родственниками. Выбрав участок за общежитием с редкими патрулями, он с помощью мешков с песком и досок перебрался через шестиметровую стену с колючей проволокой.



Когда побег заметили, за ним отправили погоню с собаками. Чтобы сбить след, Ян обмазался коровьим навозом. Затем двое суток он шел через горы к границе с Таиландом — ночью двигаясь, днем прячась — и всё это время передавал китайской полиции свои координаты. У границы бывший военный обезвредил часового, после чего перешел в Таиланд. Там он прятался, пока местная студентка не помогла ему связаться с полицией и посольством Китая.



На восстановление документов ушло около двух недель, после чего Ян Лэй вернулся на родину. Однако пережитое продолжает сказываться. По его словам, по ночам ему снятся побеги через горы, и он просыпается в холодном поту.



