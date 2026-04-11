Посольство России разыскивает пропавшую в Мьянме соотечественницу
Дипломаты ведут поиски пропавшей в Мьянме гражданки России 1999 года рождения. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в стране Дмитрий Борисов.
По словам дипломата, девушка приехала в Мьянму по приглашению на работу, однако впоследствии ее обманным путем вывезли в Шанскую национальную область. История получила развитие еще в августе 2025 года, когда в консульский отдел поступило соответствующее обращение. В ответ посольство РФ оперативно направило запрос властям Мьянмы с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения россиянки.
В сентябре 2025 года МИД Мьянмы предоставил первые сведения о маршруте пропавшей. Установлено, что она прибыла в республику в августе 2024 года через международный аэропорт Янгона рейсом из Бангкока. При этом никаких сведений о ее последующем выезде из страны либо регистрации в гостиницах обнаружить не удалось.
Сейчас к поискам подключились правоохранительные органы Мьянмы. Посольство РФ внимательно следит за ходом расследования и держит ситуацию на контроле.
