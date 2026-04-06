Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку отправят в Таиланд
Россиянка, которую пять месяцев незаконно удерживали в мошенническом кол-центре в Мьянме, 7 апреля покинет страну. Об этом сообщило посольство РФ в Нейпьидо в своем телеграм-канале.
Женщину освободили из заточения еще 26 февраля. В скором времени ее направят в Таиланд для дальнейшей репатриации в Россию. Возвращение россиянки на родину стало возможным благодаря совместной работе дипломатов России в Мьянме и Вьетнаме, а также местных правоохранителей.
Ранее сообщалось, что жительница Ростовской области оказалась в трудовом рабстве в Ставропольском крае. Женщину завербовали в момент, когда она тяжело переживала семейные проблемы. Она ходила по улицам города в подавленном состоянии, чем воспользовались злоумышленники, предложив ей якобы работу в другом месте.
