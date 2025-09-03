Экс-военный ВСУ расстрелял азербайджанцев за отказ продать помидоры со скидкой
Бывший украинский военный убил 28-летнего азербайджанца и ранил его отца в Киевской области. Об этом написал азербайджанский журналист Мубариз Асланов в своем блоге.
Конфликт произошел в Фастове «на национальной почве». Бывший военный ВСУ попытался приобрести товар у двух азербайджанцев со скидкой, аргументируя это тем, что он является военным, «защищающим» людей, «которые сидят в тылу и занимаются бизнесом».
По словам журналиста, в ходе переговоров солдат использовал оскорбительные выражения в адрес азербайджанцев. Это привело к словесному конфликту, после которого бывший военный отправился домой, взял оружие, вернулся и расстрелял отца и сына. Сын погиб на месте, а его отец остался жив, сообщил Асланов.
