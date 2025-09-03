В Петербурге школьница пострадала от выстрела из сигнального пистолета в лицо

03 сентября 2025, 10:43

Фото: iStock/ipopba

В Сосновой Поляне 14-летняя девочка получила от друга выстрел в лицо из сигнального пистолета. У школьницы обожжено лицо, она оглохла на оба уха. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».