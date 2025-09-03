В Петербурге школьница пострадала от выстрела из сигнального пистолета в лицо
В Сосновой Поляне 14-летняя девочка получила от друга выстрел в лицо из сигнального пистолета. У школьницы обожжено лицо, она оглохла на оба уха. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент произошел на детской площадке вечером во вторник, 2 сентября. Пострадавшая с термическим ожогом и двусторонней потерей слуха самостоятельно обратилась в больницу, где была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Она рассказала, что знакомый 15-летний подросток выстрелил ей в лицо из сигнального пистолета.
Школьник сообщил полиции, что купил оружие через маркетплейс и случайно выстрелил, демонстрируя его друзьям. После этого он выбросил пистолет. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.
