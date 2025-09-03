ИЛ-76 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
ИЛ-76 совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
В 06:30 самолёт вылетел из аэропорта Красноярск в сторону Улан-Удэ, но через несколько минут после взлета возникли технические неполадки с двигателем. Экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт Черемшанка. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На месте происшествия работали пожарные. О пострадавших не сообщалось.
Читайте также: