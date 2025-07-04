Экс-вратарь ЦСКА Аджем на Lexus протаранил забор школы в Москве
В Москве экс-вратарь ЦСКА Юрий Аджем на своем «Лексусе» снес забор школы. Инцидент произошел из-за внезапного ухудшения самочувствия. По данным SHOT, у него резко поднялось давление, из-за чего мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.
На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции, которые оказывают необходимую помощь и выясняют обстоятельства случившегося.
Юрий Аджем известен как вратарь ЦСКА и клуба «Таврия», а также как тренер, долгое время работавший в тренерском штабе «армейцев»
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