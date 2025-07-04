Экс-вратарь ЦСКА Аджем на Lexus протаранил забор школы в Москве

04 июля 2025, 18:33

Фото: iStock / sergei scherbak

В Москве экс-вратарь ЦСКА Юрий Аджем на своем «Лексусе» снес забор школы. Инцидент произошел из-за внезапного ухудшения самочувствия. По данным SHOT, у него резко поднялось давление, из-за чего мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.