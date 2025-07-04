В Москве заметили толпу мигрантов и три полицейских машины во дворе дома
В Москве заметили толпу мигрантов во дворе жилого дома по улице Басовской. Видеозапись, сделанная очевидцами, распространилась по соцсетям.
На кадрах видно территорию, за воротами которой собрались десятки иностранцев. Еще несколько стоят перед самим входом — с ними разговаривают правоохранители. На место прибыли три полицейские машины. Также возле ограждения стоят припаркованные электросамокаты служб доставки продуктов.
Стихийное собрание зафиксировали возле некого «Умма шопа» — возможной мусульманской общины. Инцидент произошел в пятницу — в этот день недели последователи ислама собираются для общих молитв.
Стоит отметить, что данную ситуацию в столичной полиции не комментировали.
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