Экс-замдиректора центра для сирот Беляков изнасиловал двух воспитанников в туалете

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В Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 57-летний несколько лет был заместителем директора по воспитательно-реабилитационной работе в Колпино. Выяснилось, что в 2023 году он изнасиловал двух несовершеннолетних воспитанников центра в туалете. Пострадавшие рассказали, что он им угрожал.
Первой жертвой Белякова стал 17-летний подросток-инвалид, его он изнасиловал сначала в туалете, а потом и в кабинете. Вторым пострадавшим ребенком стал 8-летний мальчик. Его педофил также изнасиловал в кабинете.
Когда об этом стало известно, Белякова сразу уволили. Накануне его задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Извращенцу грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.
При этом у Белякова есть жена и дочь.
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Первой жертвой Белякова стал 17-летний подросток-инвалид, его он изнасиловал сначала в туалете, а потом и в кабинете. Вторым пострадавшим ребенком стал 8-летний мальчик. Его педофил также изнасиловал в кабинете.
Когда об этом стало известно, Белякова сразу уволили. Накануне его задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Извращенцу грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.
При этом у Белякова есть жена и дочь.
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Элина Позднякова