Экс-замглавы департамента Минобороны причастен в хищении более 600 млн рублей

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Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен в хищении свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко.
«Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей», — передает агентство.
Курносенко отметил, что выделенные средства были направлены для реализации специального инфраструктурного проекта. В хищении средств также замешаны руководители ряда коммерческих организаций. Данное дело задокументировано полицией и службой ФСБ.
Напомним, что по подозрению в мошенничестве 27 октября 2023 года был арестован замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимир Шишов. Вместе с ним арестовали руководителя инвестиционной финансовой компании (ИФК) «РНГС капитал» Дмитрия Левченко. Его организация занималась торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.
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Иван Мусатов