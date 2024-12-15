Наследник нефтяника создал крупнейшую в РФ наркоимперию: 2 тонны альфа-PVP и пожизненное, подробности дела

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20 ноября 2019 года участковый Тосненского района Ленинградской области Дмитрий Петров обходил подведомственную территорию. Рутинный поиск нелегальных мигрантов и украденных автомобилей обернулся обнаружением крупнейшей нарколаборатории в России. Подробности громкого дела читайте в материале «Радио 1».
Неприметный ангар
Фото: скриншот ролика ntv.ru
Поселок Обуховец — ничем не приметный населенный пункт с численностью населения 116 человек. На окраине поселка расположен ангар, в который и заглянул по счастливой случайности участковый района. Территория нарколаборатории, расположенной в ангаре, никем не охранялась, доступ на территорию и в помещения был свободным.
В небольшое отверстие стены ангара участковый увидел синие бочки из-под химикатов и контейнеры для вызревания наркотика. На полу лежала пленка с сохнущими горами наркотика. Запах в помещении явно указывал на химическую природу вещества, участковый вызвал подкрепление.
Фото: скриншот ролика ntv.ru
Прибывшие оперативники изъяли из помещений ангара более 80 тонн прекурсоров наркотиков, свыше 2 тонн готового синтетического наркотика альфа-PVP (в народе «соль»), 5,8 тонны наркотических полуфабрикатов и четыре реактора для химического синтеза. Общая сумма найденных незаконных веществ оценивается до 10 млрд рублей.
Крупный бизнес на троих
Фото: скриншот ролика ntv.ru
На месте производства оперативниками были задержаны три человека: Никита Воронов, Дмитрий Говорушкин и Станислав Мохов. Все они ранее пробовали работать в легальном бизнесе, но безуспешно.
Фото: скриншот ролика ntv.ru
Стоит отметить, что организатор нарколаборатории в своей жизни никогда не испытывал нужды в деньгах. Никита Воронов являлся внуком топ-менеджера Киришского нефтеперерабатывающего завода. Дедушка после смерти оставил внуку огромное состояние, а тот, имея неудачный опыт в предпринимательстве, решил вложить наследство в прибыльное дело и открыл лабораторию по производству наркотиков.
В 2019 году «бизнесмен» арендовал небольшое помещение в Киришах, закупил оборудование и дело пошло. Говорушкин руководил производством, а Мохов отвечал за сбыт товара. Организатор лаборатории Никита Воронов через какое-то время понял, что производство необходимо расширять и перенес нелегальный бизнес в просторный ангар в поселке Обуховец. Там банда начала производство «соли» уже в промышленных масштабах.
Пожизненное за организацию лаборатории
Организатора нарколаборатории в поселке Обуховец Никиту Воронова суд признал виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима. Станислав Мохов по той же статье был осужден на 20 лет колонии строгого режима. Дмитрий Говорушкин после возбуждения уголовного дела пошёл не сделку с прокуратурой и сразу признал вину. По отдельно выделенному производству он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Елена Генералова