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Учительницу из США посадили в колонию за совращение малолетних

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В США учительницу из округа Сайото штата Огайо приговорили к году лишения свободы за совращение двоих школьников. Об этом сообщает WOWK-TV.


В издании отмечают, что 36-летняя учительница Кэролайн Джонсон обвинялась в трех случаях сексуального насилия над несовершеннолетними в декабре прошлого года. Оказалось, что она общалась со школьниками в мессенджере Snapchat, где сообщения удаляются в течение суток. Скриншоты переписок были опубликованы в социальных сетях и стали достоянием общественности.

Джонсон признала свою вину по двум обвинениям. Она приговорена к одному году лишения свободы и обязана зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности.

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Наследник нефтяника создал крупнейшую в РФ наркоимперию: 2 тонны альфа-PVP и пожизненное, подробности дела
15 декабря 2024, 23:03

Фото: iStock/pashapixel

20 ноября 2019 года участковый Тосненского района Ленинградской области Дмитрий Петров обходил подведомственную территорию. Рутинный поиск нелегальных мигрантов и украденных автомобилей обернулся обнаружением крупнейшей нарколаборатории в России. Подробности громкого дела читайте в материале «Радио 1».

Неприметный ангар


Фото: скриншот ролика ntv.ru

Поселок Обуховец — ничем не приметный населенный пункт с численностью населения 116 человек. На окраине поселка расположен ангар, в который и заглянул по счастливой случайности участковый района. Территория нарколаборатории, расположенной в ангаре, никем не охранялась, доступ на территорию и в помещения был свободным.

В небольшое отверстие стены ангара участковый увидел синие бочки из-под химикатов и контейнеры для вызревания наркотика. На полу лежала пленка с сохнущими горами наркотика. Запах в помещении явно указывал на химическую природу вещества, участковый вызвал подкрепление.

Фото: скриншот ролика ntv.ru

Прибывшие оперативники изъяли из помещений ангара более 80 тонн прекурсоров наркотиков, свыше 2 тонн готового синтетического наркотика альфа-PVP (в народе «соль»), 5,8 тонны наркотических полуфабрикатов и четыре реактора для химического синтеза. Общая сумма найденных незаконных веществ оценивается до 10 млрд рублей.

Крупный бизнес на троих


Фото: скриншот ролика ntv.ru

На месте производства оперативниками были задержаны три человека: Никита Воронов, Дмитрий Говорушкин и Станислав Мохов. Все они ранее пробовали работать в легальном бизнесе, но безуспешно.
Фото: скриншот ролика ntv.ru

Стоит отметить, что организатор нарколаборатории в своей жизни никогда не испытывал нужды в деньгах. Никита Воронов являлся внуком топ-менеджера Киришского нефтеперерабатывающего завода. Дедушка после смерти оставил внуку огромное состояние, а тот, имея неудачный опыт в предпринимательстве, решил вложить наследство в прибыльное дело и открыл лабораторию по производству наркотиков.

В 2019 году «бизнесмен» арендовал небольшое помещение в Киришах, закупил оборудование и дело пошло. Говорушкин руководил производством, а Мохов отвечал за сбыт товара. Организатор лаборатории Никита Воронов через какое-то время понял, что производство необходимо расширять и перенес нелегальный бизнес в просторный ангар в поселке Обуховец. Там банда начала производство «соли» уже в промышленных масштабах.

Пожизненное за организацию лаборатории


Организатора нарколаборатории в поселке Обуховец Никиту Воронова суд признал виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима. Станислав Мохов по той же статье был осужден на 20 лет колонии строгого режима. Дмитрий Говорушкин после возбуждения уголовного дела пошёл не сделку с прокуратурой и сразу признал вину. По отдельно выделенному производству он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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BFMTV: число жертв урагана на Майотте может достичь нескольких тысяч
15 декабря 2024, 22:02

Фото: iStock/ SingerGM

Число жертв во время разрушительного урагана «Шидо», который обрушился на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) в субботу, может достичь нескольких тысяч, проинформировал телеканал BFMTV.
По информации телеканала, из-за удара стихии «погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом их [жертв] число может достичь тысячи и даже нескольких тысяч».

Ранее стало известно, что ураган унес жизни 14 человек. На Майотту направлены крупные силы спасателей, а ещё нужные медикаменты. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо будет координировать работы по преодолению последствий урагана. На данный момент он направляется на архипелаг.

В Финляндии в ноябре прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов. Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу.

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ЦУР Ульяновской области: сообщения о взрыве в депо — фейк
15 декабря 2024, 20:59

Фото: iStock/ Saulo Angelo

Власти Ульяновской области опровергли информацию о взрыве железнодорожного полотна в Ульяновске, которая распространилась в Сети. Местный центр управления регионом (ЦУР) назвал такие сообщения фейком, распространенным со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
Сотрудники ульяновских правоохранительных органов объявили, что происшествий на железной дороге не фиксировалось, а информация о том, что спецслужбы Украины якобы подорвали рельсы недалеко от местного локомотивного депо — ложь.

«Просим ульяновцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию», — отмечалось в сообщении центра управления регионом.

Ранее сообщалось, что работа взлётно-посадочных полос в аэропорте Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована практически на час. Причина заключалась в активности неизвестных дронов в воздушном пространстве неподалёку от воздушной гавани. Губернатор штата Кэти Хокул передавала, что определить происхождение беспилотников, как и то, откуда они были запущены, не удалось.

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#информация
#взрыв
#фейки
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Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи
15 декабря 2024, 20:37

Фото: iStock/Photos by Painter

Матрос с нефтяного танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о крушении судна в Керченском проливе.
Экипаж корабля поднял тревогу после утреннего обхода, в 08:30. В этот момент моряк обнаружил, что конструкция танкера повреждена штормовыми волнами. Тогда все члены экипажа собрались в рубке, надели спасательные жилеты и стали ждать спасательное судно, сообщил Марченко в беседе с «Известиями».

По словам матроса, после прибытия спасательного буксира «Меркурий» долгое время не удавалось никого эвакуировать, поскольку судно не могло подойти к корме. В результате членов экипажа вытащили из тонущего корабля только с помощью вертолёта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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#судно
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Минздрав: двое пострадавших после крушения танкера в море сейчас в тяжёлом состоянии
15 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/ Alexey Bakharev

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализировали в городскую больницу Анапы, часть из них — в тяжелом состоянии, проинформировало агентство РИА Новости.
«Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них — в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести», — обратил внимание помощник министра здравоохранения России.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывают всю нужную медицинскую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Накануне в Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива.

На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа говорит, что все находящиеся на борту уже надели спасательные жилеты, но у них нет возможности спустить водоводы.


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#дело
#помощь
#мчс
#море
#контроль
#минздрав рф
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Бастрыкин взял под контроль дело о крушении танкеров
15 декабря 2024, 18:42

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле крушения танкеров в Чёрном море. По одной из версий экипажи судов допустили ошибки в навигации из-за непогоды.
В официальном телеграм-канале ведомства указано, что председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования двух ранее возбуждённых уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.

Следствие даст оценку действиям экипажа в условиях шторма, танкеры проверят на предмет их технического состояния и обслуживания.

По поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по координации ликвидации последствий двойного кораблекрушения. Возглавил её вице-премьер Виталий Савельев.

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#крым
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#министр
#ск рф
#уголовное дело
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Опубликована расшифровка сигнала SOS затонувшего танкера «Волгонефть 212»
15 декабря 2024, 18:31

Фото: iStock/pelucco

В Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Их в своём Telegram-канале представили «Известия».
На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа ответил, что все находящиеся на борту уже одели спасательные жилеты, однако спустить водоводы возможности нет.

Сотрудник Центра Службы управления подчеркнул, что спасательный буксир «Меркурий» уже приближается к танкеру «Волгонефть 212».

Ранее сообщалось, что танкер подал первый сигнал SOS около девяти утра в воскресенье. Сигнал поступил спустя час после крушения. Позже второй сигнал был подан с борта танкера «Волгонефть 239».

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#керчь
#корабль
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Танкер «Волгонефть 239» сел на мель возле порта Тамань
15 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/ IgorSPb

Второй повреждённый танкер, «Волгонефть 239», после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега возле порта Тамань, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Пресс-служба МЧС обратила внимание, что связь с экипажем поддерживается. На данный момент на борту пребывают 14 человек.

«Планируется эвакуация», — подчеркнули в министерстве.

Накануне в Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. В воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые суммарно перевозили восемь тонн мазута. На борту кораблей находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, которые повредили судна.

Стало известно, что с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек скончался.

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#мчс
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Капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить
15 декабря 2024, 17:43

Фото: iStock/ Dikuch

После крушения в Керченском проливе капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание, сообщил Телеграм-канал Baza.
Спасатели смогли спасти весь экипаж судна, состоявший из 13 человек — 11 из них на данный момент пребывают в больнице Анапы с обморожением.

Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В. По информации источника канала, мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.

Капитан «Волгонефть 212» и ещё один член экипажа находятся в реанимации. Двум членам экипажа не потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, которые перевозили в общей сложности восемь тонн мазута. Из-за повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов.

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#нефть
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