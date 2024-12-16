Учительницу из США посадили в колонию за совращение малолетних

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В США учительницу из округа Сайото штата Огайо приговорили к году лишения свободы за совращение двоих школьников. Об этом сообщает WOWK-TV.
В издании отмечают, что 36-летняя учительница Кэролайн Джонсон обвинялась в трех случаях сексуального насилия над несовершеннолетними в декабре прошлого года. Оказалось, что она общалась со школьниками в мессенджере Snapchat, где сообщения удаляются в течение суток. Скриншоты переписок были опубликованы в социальных сетях и стали достоянием общественности.
Джонсон признала свою вину по двум обвинениям. Она приговорена к одному году лишения свободы и обязана зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности.
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Иван Мусатов