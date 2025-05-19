Мужчина изнасиловал полуголую пьяную девушку на лавочке под Красноярском

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Пьяную девушку, лежащую на лавочке торгового центра в Сосновоборске под Красноярском, изнасиловал прохожий на глазах у изумленных очевидцев. Об этом пишет «МК». Кто-то был шокирован, а некоторые сделали видеозапись.
Один из местных жителей хотел объяснить прохожему, что так делать «нехорошо», но насильник парировал тем, что жертва «все равно была пьяная» и «она сама хотела». Обратилась ли девушка к полицейским — неизвестно.
Перед этим сообщалось, что во Владимире муж пациентки избил врача за то, что тот ввел инородный предмет в анус пациентки в никабе. Предполагается, что женщине проводилась колоноскопия.
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Никита Кротов