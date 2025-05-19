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Подражательница битцевского маньяка рассказала, что забила молотком девочку в Бердянске

Подражательница битцевского маньяка забила 7-летнюю девочку в Бердянске
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Семилетнюю девочку в Бердянске Запорожской области забила молотком 14-летняя подражательница битцевского маньяка. Об этом она рассказала сотрудникам Следственного комитета. Школьница подчеркнула, что на ее счету уже несколько жертв-детей.
По словам задержанной семиклассницы, незнакомую девочку она встретила на улице. В сумке злоумышленницы был молоток. Подросток предложила жертве пройтись в сторону леса, а после — трижды ударила ее молотком по голове.

По информации SHOT, школьницу проверят на вменяемость. Следователи проверяют ее слова о якобы уже совершенных прошлых убийствах.

В СМИ звучала информация, что семиклассница зафанатела от маньяка Александра Пичушкина, убивавшего своих жертв молотком. Сейчас он отбывает пожизненное. Известно, что школьница оставила записку, в которой призналась, что любит маньяка.

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#мир
#россия
#криминал
#убийство
#следственный комитет
#маньяк
#школьники
#новости
Муж избил врача за введение в анус пациентки в никабе инородного предмета
Во Владимире муж пациентки избил доктора, его жена была на приеме в никабе
19 мая 2025, 12:05

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Муж избил врача за введение в анус пациентки в никабе инородного предмета. Как уточняет издание «Блокнот», все произошло во Владимире.
Авторы пишут, что, возможно, причиной избиения стала колоноскопия, когда в анус пациента вводят инородное тело-эндоскоп. Врач рассказал об этом приеме в соцсетях, подчеркнув угрожающую ему опасность, если муж пациентки узнает о процедуре.

Напали на доктора через месяц, однако неизвестно, как журналисты установили связь избиения с врачебным приемом. По информации СМИ, врач рассказал, что нападение совершил пациент словенской внешности (орфография сохранена — Прим ред.).

«Расходимся. А мы то думали...» — высказался в соцсетях депутат Михаил Матвеев.
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На Ставрополье группа несовершеннолетних готовила нападения на полицейских 9 мая

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#мир
#россия
#мигранты
#криминал
#новости
#врачи
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На Ставрополье группа несовершеннолетних готовила нападения на полицейских 9 мая
19 мая 2025, 09:51

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили серии нападений на полицейских в Ставропольском крае, которые готовила на 9 мая группа несовершеннолетних сторонников международной террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, несовершеннолетний житель Андроповского района в прошлом году через мессенджер Telegram добровольно вступил в ряды террористической организации и вовлек в нее еще восьмерых жителей края, семь из которых являются несовершеннолетними.

9 мая этого года злоумышленники планировали совершить нападения на полицейских, однако реализовать задуманное им не удалось, поскольку накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в затем и другие участники преступной группировки.

Все подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела.

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#фсб
#ставропольский край
#полицейские
#преступники
#подростки
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Школьница убила девочку и призналась в любви битцевскому маньяку
В Бердянске 14-летнюю подражательницу Пичушкина подозревают в убийстве девочки
19 мая 2025, 09:26

Фото: iStock/toxawww

В Бердянске (Запорожская область) 14-летнюю подражательницу битцевского маньяка подозревают в жестоком убийстве 7-летней девочки. По данным телеграм-канала SHOT, на месте преступления найдена записка с признанием в любви Александру Пичушкину, подростка задержали.
Уточняется, что убитая пропала 16 мая. Около пяти вечера она вышла погулять с подружками во двор возле своего дома на улице Кабельщиков, но домой не вернулась. Полиция начала её искать. На следующий день было обнаружено тело ребёнка в лесу, недалеко от местного завода. А позже по горячим следам задержали подозреваемую.

По предварительной информации, школьница нанесла удар молотком по голове — так же совершал свои преступления битцевский маньяк (ему нравился звук удара по голове).

Александр Пичушкин сейчас отбывает пожизненный срок в посёлке Харпе ЯНАО. Преступник совершил 49 убийств, недавно он признался ещё в 11 эпизодах.

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#полиция
#маньяк
#школьница
#удар
#запорожская область
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В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика
19 мая 2025, 04:58

Фото: Telegram @mchs_08kalmykiya

В результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и грузовика на трассе Р-22 «Каспий» в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.
Инцидент произошел ночью, около 02:30 по московскому времени, на 1211-м километре автодороги «Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань».

«Всего в микроавтобусе находился 21 человек», – добавил Telegram-канал «МЧС Республики Калмыкия».
К месту аварии незамедлительно были направлены спасатели и техника из Юстинского пожарно-спасательного гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что среди пострадавших нет детей.

На данный момент устанавливаются причины столкновения, а также оценивается масштаб повреждений транспортных средств.

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Журналист ударил микрофоном по лицу президента Аргентины
Infoveloz: Журналист случайно ударил президента Аргентины Милея по лицу микрофоном
19 мая 2025, 01:42

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Журналист аргентинского телеканала C5N ударил президента Хавьера Милея по лицу микрофоном, пытаясь взять у него интервью. Об этом сообщило издание Infoveloz.
Инцидент произошел у входа в Национальный технологический университет в Альмагро.

«Ты меня ударил намеренно?», — спросил политик у репортера.
Тот незамедлительно принес извинения. По словам журналиста, «тычок в лицо» стал результатом случайного толчка со стороны, а не преднамеренных действий.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявления Румынии о предполагаемом «вмешательстве» Москвы во второй тур президентских выборов.

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