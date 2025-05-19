Подражательница битцевского маньяка рассказала, что забила молотком девочку в Бердянске

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Семилетнюю девочку в Бердянске Запорожской области забила молотком 14-летняя подражательница битцевского маньяка. Об этом она рассказала сотрудникам Следственного комитета. Школьница подчеркнула, что на ее счету уже несколько жертв-детей.
По словам задержанной семиклассницы, незнакомую девочку она встретила на улице. В сумке злоумышленницы был молоток. Подросток предложила жертве пройтись в сторону леса, а после — трижды ударила ее молотком по голове.
По информации SHOT, школьницу проверят на вменяемость. Следователи проверяют ее слова о якобы уже совершенных прошлых убийствах.
В СМИ звучала информация, что семиклассница зафанатела от маньяка Александра Пичушкина, убивавшего своих жертв молотком. Сейчас он отбывает пожизненное. Известно, что школьница оставила записку, в которой призналась, что любит маньяка.
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По информации SHOT, школьницу проверят на вменяемость. Следователи проверяют ее слова о якобы уже совершенных прошлых убийствах.
В СМИ звучала информация, что семиклассница зафанатела от маньяка Александра Пичушкина, убивавшего своих жертв молотком. Сейчас он отбывает пожизненное. Известно, что школьница оставила записку, в которой призналась, что любит маньяка.
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Никита Кротов