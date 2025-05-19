На Ставрополье группа несовершеннолетних готовила нападения на полицейских 9 мая

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Сотрудники ФСБ предотвратили серии нападений на полицейских в Ставропольском крае, которые готовила на 9 мая группа несовершеннолетних сторонников международной террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, несовершеннолетний житель Андроповского района в прошлом году через мессенджер Telegram добровольно вступил в ряды террористической организации и вовлек в нее еще восьмерых жителей края, семь из которых являются несовершеннолетними.
9 мая этого года злоумышленники планировали совершить нападения на полицейских, однако реализовать задуманное им не удалось, поскольку накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в затем и другие участники преступной группировки.
Все подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела.
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9 мая этого года злоумышленники планировали совершить нападения на полицейских, однако реализовать задуманное им не удалось, поскольку накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в затем и другие участники преступной группировки.
Все подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела.
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Екатерина Коршунова