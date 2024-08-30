Суд арестовал топ-менеджеров за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

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Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу двух топ-менеджеров — Игоря Миронова и Олега Иванова, которые обвиняются в злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Согласно информации пресс-службы, топ-менеджеры пробудут в СИЗО до 28 октября текущего года.
Иные подробности дела в настоящее время не уточняются. О какой именно компании идет речь, также остается неизвестным. По данным РИА Новости, Иванов и Миронов были генеральными директорами ООО «СПЕЦТЕХНИКА».
Ранее сообщалось, что следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Иные подробности дела в настоящее время не уточняются. О какой именно компании идет речь, также остается неизвестным. По данным РИА Новости, Иванов и Миронов были генеральными директорами ООО «СПЕЦТЕХНИКА».
Ранее сообщалось, что следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова