Экс-замглавы Минпросвещения РФ Грибов обвиняется в 21 эпизоде хищения средств
В деле бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова фигурирует 21 эпизод хищения средств путем мошенничества в особо крупном размере . Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящий момент по уголовному делу соединен 21 эпизод преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере» — рассказали агентству правоохранители.
Согласно только одному эпизоду ущерб от хищения превысил 54 миллиона рублей. Сейчас Грибов находится в федеральном розыске и скрывался за пределами РФ. Его задержали 20 декабря прошлого года, а арестовали уже на следующий день. Сам Грибов готов сотрудничать со следствием.
По данным следствия, Грибов разработал схему хищения бюджетных средств совместно с бывшим проректором подведомственного министерству института. К данному делу причастен и один из сотрудников кадровой фирмы. Средства выделялись для стажировки педагогов, которая так и не проводилась. Для скрытия факта хищения была подготовлена фиктивная документация.
По данному делу арестованы трое фигурантов. Правоохранители разыскивают других участников преступной схемы.