В Красноярском крае восьмиклассник перевел мошенникам почти 3 млн рублей
В Красноярском крае восьмиклассник из Ачинска перевел мошенникам почти три миллиона рублей из-за страха за семью. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как оказалось, 14-летнему подростку написал неизвестный в мессенджере, который требовал от него подтвердить учетную запись, запугивая его именем директора школы и угрожая проблемами классному руководителю. Поддавшись давлению, несовершеннолетний выполнил все условия. После ему позвонила некая сотрудница Госуслуг и заявила о краже данных родителей. В итоге подростка перевели на фиктивного телохранителя, который пригрозил немедленным арестом родителей за финансирование терроризма.
Чтобы избежать задержания, школьнику предложили провести дистанционный обыск по видеосвязи. Далее мошенники заставили подростка задекларировать данные родителей и забрать у них телефоны. С помощью них под диктовку пострадавший перевел по указанным реквезитам 2,9 миллионов рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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