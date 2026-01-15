Экс-замглавы Минтруда Скляра нашли мертвым в его частном доме
Экс-заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра нашли мёртвым в его частном доме в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительной версии, 50-летний бывший чиновник покончил с собой. Как утверждает источник, незадолго до смерти Скляр разослал сообщения знакомым, в которых возлагал ответственность за произошедшее на свою супругу.
Тело мужчины обнаружили в его доме в поселении Филимонковское. Спасатели прибыли на место после сигнала, дверь в дом была открыта, тело находилось у входа. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Алексея Скляра уволили с должности заместителя главы Минтруда в 2022 году. Этот пост он занимал с 2018 года и курировал вопросы информационных систем и оказания государственных услуг в электронной форме.
