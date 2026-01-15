В Зеленодольске стая бездомных собак напала на женщину с маленьким ребёнком
В Зеленодольске стая бездомных собак напала на женщину с маленьким ребёнком по дороге в детский сад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Как рассказала местная жительница Марина (имя изменено), утром она вела дочь в садик по улице Дзержинского, когда со стороны улицы Калинина выбежала свора из примерно семи собак. Животные начали громко лаять и бросились в их сторону. Женщина схватила ребёнка на руки и попыталась убежать к мосту, откуда их позже забрал муж.
По словам Марины, до его приезда ей пришлось отбиваться от двух собак ногами и санками — животные продолжали кружить рядом. Женщина уверена, что проблема бездомных псов усугубляется тем, что их регулярно подкармливают: рядом с местом нападения находится мусорка, куда, по её словам, постоянно выбрасывают пищевые отходы.
После случившегося Марина обратилась в администрацию города. Она отмечает, что теперь боится водить ребёнка в детский сад и не понимает, почему бездомных собак до сих пор не отлавливают.
