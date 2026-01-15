Полицейские в Москве насильно пытаются вернуть девушку семье из Ингушетии
Правозащитная группа «Марем» сообщила, что 21-летняя Айна Манькиева с детства жила под жёстким контролем родственников и регулярно подвергалась унижениям, побоям и эксплуатации. По информации активистов, после одного из эпизодов насилия девушка тяжело заболела и на протяжении восьми месяцев практически не выходила из дома.
Весной Айна сбежала от семьи, уехав без документов и личных вещей. Родственники объявили её в розыск как без вести пропавшую, однако позднее девушку сняли с розыска. Несмотря на это, связь с семьёй она не восстановила.
В настоящее время Манькиеву задержали в Москве по подозрению в краже по статье 158 УК РФ и она находится в отделе полиции района Свиблово. По словам правозащитников, сотрудники полиции сообщили, что утром планируют передать девушку ингушским оперативникам.
Родственники настаивают на её возвращении. При этом, как отмечают правозащитники, семья Айны относится к баталхаджинцам — закрытому и влиятельному религиозному сообществу с крайне жёсткими нормами, особенно в отношении женщин. Активисты указывают, что именно в этой среде практикуется женское обрезание. Также сообщается, что отца Айны ранее признавали виновным по делу о попытке продажи ребёнка.
