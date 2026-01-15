Полицейские в Москве насильно пытаются вернуть девушку семье из Ингушетии

15 января 2026, 11:14

Фото: iStock/Fedorovekb

Правозащитная группа «Марем» сообщила, что 21-летняя Айна Манькиева с детства жила под жёстким контролем родственников и регулярно подвергалась унижениям, побоям и эксплуатации. По информации активистов, после одного из эпизодов насилия девушка тяжело заболела и на протяжении восьми месяцев практически не выходила из дома.