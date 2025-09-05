Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил Путина о помиловании

05 сентября 2025, 21:00

Фото: iStock/Motortion

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осуждённый на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, подал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.