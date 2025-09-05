Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил Путина о помиловании
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осуждённый на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, подал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Верховный суд России отказался пересматривать приговор, оставив в силе решение Железнодорожного районного суда Красноярска, по которому чиновник признан виновным статье уголовного кодекса о мошенничестве и приговорён к 4,5 годам колонии. Также суд постановил взыскать с него более 940 миллионов рублей в пользу государства.
Дополнительно стало известно, что Московский областной суд признал законным отказ Коломенского городского суда в смягчении наказания – ходатайство о замене оставшегося срока на штраф, ограничение свободы или исправительные работы было отклонено.
Несмотря на это, защита представила суду гарантийное письмо о трудоустройстве: в случае освобождения Митволь намерен занять должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности в АО «Информационно-издательская группа «Новые Известия» с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц.
По словам адвокатов, это позволит экс-чиновнику «более эффективно возмещать причинённый ущерб».
Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по делу о хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на проектирование и строительство красноярского метрополитена. Его этапировали для отбывания наказания в одну из колоний Московской области летом 2024 года.
