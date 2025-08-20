В Госдуме хотят сажать на 10 лет выходящих за бойцов СВО замуж ради денег россиянок
Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за так называемых «чёрных вдов» и организаторов фиктивных браков с участниками СВО, которые заключаются с целью получения выплат, компенсаций и других мер государственной поддержки. Об этом сообщили в пресс‑службе партии («Газета.Ru»).
Депутаты, ссылаясь на данные правоохранительных органов, отмечают рост случаев оформления фиктивных браков с бойцами СВО ради незаконного получения пособий. В качестве примера приводится дело в Архангельской области: по версии ЛДПР, мошенники заранее оформили брак, убедили мужчину поехать в зону спецоперации, и после его гибели получили около 15 млн рублей выплат.
В партии подчёркивают, что такие схемы не только квалифицируются как мошенничество с использованием средств, предназначенных для участников СВО, но и подрывают доверие к системе государственной поддержки и наносят ущерб институту семьи. Предлагаемое изменение ужесточает ответственность за мошенничество при получении мер поддержки после вступления в фиктивный брак — до десяти лет лишения свободы.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил действия «чёрных вдов» с мародёрством в блокадном Ленинграде и заявил, что действующей статьи о мошенничестве в особо крупном размере недостаточно с учётом масштабов причинённого ущерба и оскорбления чувств патриотически настроенных граждан. По его словам, необходимо усилить наказание, чтобы не допускать наживы на горе солдат и их семей.
Ранее депутат Андрей Колесник также призывал разработать законодательные механизмы для пресечения деятельности «чёрных вдов», отмечая, что некоторые женщины, по его мнению, злоупотребляют доверием военнослужащих и руководствуются исключительно корыстными интересами.
Читайте также: