В Госдуме хотят сажать на 10 лет выходящих за бойцов СВО замуж ради денег россиянок

20 августа 2025, 14:00

В ЛДПР предложили сажать на 10 лет «черных вдов» СВО

Фото: istockphoto/OlFedv

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за так называемых «чёрных вдов» и организаторов фиктивных браков с участниками СВО, которые заключаются с целью получения выплат, компенсаций и других мер государственной поддержки. Об этом сообщили в пресс‑службе партии («Газета.Ru»).