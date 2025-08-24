Организатор ОПГ, похищавшей деньги у военных, попросился на СВО

24 августа 2025, 12:13

Фото: iStock/Rawf8

Предполагаемый организатор преступной группировки, занимавшейся похищением денег у бойцов СВО, попросился отправить его на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия.