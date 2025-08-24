Организатор ОПГ, похищавшей деньги у военных, попросился на СВО
Предполагаемый организатор преступной группировки, занимавшейся похищением денег у бойцов СВО, попросился отправить его на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия.
Отмечается, что участники группы действовали в международном аэропорту «Шереметьево», где совершали кражи, вымогательство и мошенничество в отношении военнослужащих, возвращающихся с фронта.
Собеседник агентства сообщил, что Алексей Кабочкин просится на СВО, однако из-за вменяемой ему статьи Уголовного кодекса о создании преступного сообщества это маловероятно. Также ещё один фигурант дела требовал отправить его на фронт. Он негодует из-за того, что ему не дают попасть в зону боевых действий, где сейчас находится его брат.
4 июня в Калининградской области была задержана организованная группа из шести человек, в числе которых был и адвокат. Всего по делу задержаны около 30 человек, пострадавшими признаны 18 военнослужащих.
Подозреваемые обвиняются в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у участников СВО.
