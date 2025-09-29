Российского чиновника подозревают в земельной афере на миллиарды рублей
Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Лесь подозревают в незаконном присвоении 109 земельных участков общей стоимостью около 2 млрд рублей. Прокуратура подала соответствующий иск, пишет телеграм-канал Kub Mash.
Ответчиками по делу проходят сам Лесь, его сын, нынешняя и бывшая жены, теща, брат с супругой, а также должностные лица районной администрации и их родственники.
По информации источника, все участки раньше принадлежали государству. С помощью махинаций их незаконно оформили на близких главе района лиц. На присвоенных землях построили коммерческую недвижимость — торговые и офисные центры, кафе и рестораны, которые сдаются в аренду.
Сейчас в Крымском районе расследуется шесть уголовных дел, связанных с чиновником и его окружением.
