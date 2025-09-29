Российского чиновника подозревают в земельной афере на миллиарды рублей

29 сентября 2025, 11:01

Краснодарского чиновника подозревают в присвоении 109 участков на 2 млрд рублей

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Лесь подозревают в незаконном присвоении 109 земельных участков общей стоимостью около 2 млрд рублей. Прокуратура подала соответствующий иск, пишет телеграм-канал Kub Mash.