Полковника Росгвардии Бусыгина взяли под стражу по делу о взятке

29 сентября 2025, 12:15

СК: Полковника Росгвардии Бусыгина отправили в СИЗО по делу о взятках на 6 млн

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения, полковника Росгвардии Александра Бусыгина арестовали по делу о получении взятки в размере 6 млн рублей.