Достижения.рф

Полковника Росгвардии Бусыгина взяли под стражу по делу о взятке

СК: Полковника Росгвардии Бусыгина отправили в СИЗО по делу о взятках на 6 млн
Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения, полковника Росгвардии Александра Бусыгина арестовали по делу о получении взятки в размере 6 млн рублей.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ. По версии следствия, Бусыгин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Суд по ходатайству избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи установили, что в 2023 году госзаказчик заключил с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» многомиллионные контракты на поставку предметов со средствами личной гигиены, контроль за исполнением которых возложили на Бусыгина. По данным СК, в период 2023–2024 гг. он получил от представителей фабрики 6 млн руб. за обеспечение компании покровительства при исполнении контрактов.

При этом сами поставки, по данным обвинения, не выполнили, что причинило государству материальный ущерб.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0