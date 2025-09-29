Полковника Росгвардии Бусыгина взяли под стражу по делу о взятке
Начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения, полковника Росгвардии Александра Бусыгина арестовали по делу о получении взятки в размере 6 млн рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ. По версии следствия, Бусыгин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Суд по ходатайству избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи установили, что в 2023 году госзаказчик заключил с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» многомиллионные контракты на поставку предметов со средствами личной гигиены, контроль за исполнением которых возложили на Бусыгина. По данным СК, в период 2023–2024 гг. он получил от представителей фабрики 6 млн руб. за обеспечение компании покровительства при исполнении контрактов.
При этом сами поставки, по данным обвинения, не выполнили, что причинило государству материальный ущерб.
