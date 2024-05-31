Экс-замглавы УМВД российского региона задержали из-за мигрантов

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Следователи задержали экс-замглавы управления МВД России по Тульской области по подозрению в причастности к организации незаконной миграции, пишет «Лента.ру».
По данным пресс-службы регионального управления СК России, бывшего полицейского обвиняют по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация незаконной миграции» Уголовного кодекса РФ. Следователи проводят обыски у него дома и в служебном кабинете.
Ранее сообщалось, что четырех руководителей полиции Тульской области задержали за организацию незаконной миграции. Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления по вопросам миграции, полковника полиции, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками и беженцами и начальников разрешительно-визового отдела.
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