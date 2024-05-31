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В Германии неизвестный пытался убить политика Михаэля Штюрценбергера. Нападение произошло в прямом эфире одного из местных телеканалов.
Отмечается, что напавший несколько раз ударил политика ножом за критику ислама. Такое заявление Штюрценбергер сделал в ходе своего выступления на мероприятии движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади.
Сотрудник охраны, увидевший происходящее, поспешил остановить мужчину, но получил от него удар ножом в шею.
В результате полицейские выстрелили в мужчину и скрутили его.
В настоящее время состояние пострадавших оценивается.
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Сотрудник охраны, увидевший происходящее, поспешил остановить мужчину, но получил от него удар ножом в шею.
В результате полицейские выстрелили в мужчину и скрутили его.
В настоящее время состояние пострадавших оценивается.
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Анастасия Чинкова