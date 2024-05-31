В Питере мужчина пробил голову мальчику за наезд на самокате на ребенка

Мужчина проломил голову мальчику в районе Парнас в Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru. По данным журналистов, конфликт произошел из-за того, что подросток, двигаясь по пешеходному переходу, сбил ребенка, чем нанес ему ссадины.