В Питере мужчина пробил голову мальчику за наезд на самокате на ребенка

Фото: istockphoto/Dzurag
Мужчина проломил голову мальчику в районе Парнас в Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru. По данным журналистов, конфликт произошел из-за того, что подросток, двигаясь по пешеходному переходу, сбил ребенка, чем нанес ему ссадины.
Заметив произошедшее, мужчина, набросившись на самокатчика, стал его избивать, а после потребовал извиняться перед ребенком за случившееся.
Потерпевший находится под наблюдением врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия.
До этого сообщалось, что в Воронеже мужчина заставил сына бить по лицу обидчиков, поставив их на колени. По предварительным данным, дети играли в мяч и случайно попали в ребенка. Родители пострадавших уже обратились к правоохранителям.
Читайте также:
В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой
Мужчина вспорол живот своей беременной жене серпом после ссоры из-за пола ребенка
В Курске водитель иномарки сбил ребёнка и взрослого, после чего врезался в дом
Потерпевший находится под наблюдением врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия.
До этого сообщалось, что в Воронеже мужчина заставил сына бить по лицу обидчиков, поставив их на колени. По предварительным данным, дети играли в мяч и случайно попали в ребенка. Родители пострадавших уже обратились к правоохранителям.
Читайте также:
В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой
Мужчина вспорол живот своей беременной жене серпом после ссоры из-за пола ребенка
В Курске водитель иномарки сбил ребёнка и взрослого, после чего врезался в дом
Никита Кротов