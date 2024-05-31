Главу ивановских «Энергосетей» подозревают в мошенничестве на 900 млн рублей

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Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя ивановской компании «Энергосеть», пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления МВД РФ, его подозревают в причинении ущерба на сумму свыше 900 миллионов рублей.
Как утверждает следствие, с июня 2017 года по февраль 2023 года глава компании похищал электроэнергию для ее дальнейшей перепродажи потребителям. Кража происходила через присоединение к электросетевому хозяйству без заключения договоров.
После этого в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области и «Ивэнерго» поступала информация, что основной объем электроэнергии составлял потери.
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Как утверждает следствие, с июня 2017 года по февраль 2023 года глава компании похищал электроэнергию для ее дальнейшей перепродажи потребителям. Кража происходила через присоединение к электросетевому хозяйству без заключения договоров.
После этого в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области и «Ивэнерго» поступала информация, что основной объем электроэнергии составлял потери.
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Алёна Самарева