Экс-замглавы управления ГУ МВД Москвы получил срок по делу о незаконной миграции

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Экс-замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по городу Москве Дмитрия Тахтаулова осудили на 6,5 лет за организацию незаконной миграции. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила РИА Новости.
Отмечается, что фигуранта осудили по делу об организации незаконной миграции.
Вместе с Тахтауловым суд приговорил к лишению свободы Вячеслава Фокина, занимавшего должность начальника отдела того же управления. Они оба получили по шесть лет и шесть месяцев колонии, а также были лишены звания «полковник полиции».
Ещё двое фигурантов дела бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов получили до шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Вместе с Тахтауловым суд приговорил к лишению свободы Вячеслава Фокина, занимавшего должность начальника отдела того же управления. Они оба получили по шесть лет и шесть месяцев колонии, а также были лишены звания «полковник полиции».
Ещё двое фигурантов дела бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов получили до шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Анастасия Чинкова