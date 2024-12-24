Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Суд вынес приговор чеченскому бойцу ММА Очаеву, устроившему перестрелку в Москве

Суд вынес приговор чеченскому бойцу ММА Очаеву, устроившему перестрелку в Москве

Устроившего перестрелку в Москве бойца ММА Очаева приговорили к 3,5 годам колонии
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Чеченского бойца ММА Расула Очаева, устроившего перестрелку в центре Москвы, приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Во вторник Хамовнический суд Москвы приговорил Очаева к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.

Перестрелка произошла после дорожного конфликта между дочерью главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна и Расулом Очаевым. Сторонам не удалось урегулировать конфликт мирно, поэтому произошло вооружённое столкновение около гостиницы «Золотое кольцо», в районе главного здания МИД России.



В результате перестрелки ранения получили двое телохранителей Саркисяна и сам Очаев.

Читайте также:

Мосгорсуд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже

Задержанный ФСБ сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

Сестра бойца СВО оставила мать без «гробовых» и поплатилась
#суд
#москва
#стрельба
#приговор
#конфликт
#фсб
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту некачественной уборки мазута в Анапе
24 декабря 2024, 15:46

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета РФ поручил кубанским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточности принимаемых мер по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье в районе Анапы.
Об этом сообщил информационный центр СК РФ в своём официальном телеграм-канале. В комментариях к посту размещены обращения граждан по поводу бездействия властей при ликвидации последствий экологической катастрофы. Утверждается, в частности, что уборка мазута с пляжей Анапы осуществляется только силам волонтёров и неравнодушных граждан, отсутствует специальная техника, не организован вывоз отходов.

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по данным фактам. В свою очередь, в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что уже инициировали проверку указанных обращений граждан.

Читайте также:

Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма

Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья

Россияне не стали отказываться от отдыха на Чёрном море после разлива мазута
#дело
#уборка
#уголовное дело
#техника
#обращения
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкине двое мужчин устроили нарколабораторию в частном доме и гараже
24 декабря 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Darwin Brandis

Двух 31-летних жителей Пушкинского городского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленники организовали лабораторию по синтезированию наркотического вещества в одном из частных домов и гараже. При обыске обоих помещений полицейские нашли и изъяли канистры и другие ёмкости, респираторы, весы, а также банковские карты и несколько мобильных телефонов», — говорится в сообщении.
Эксперты установили, что содержимое ёмкостей является наркотиком мефедроном. Его общая масса составила более килограмма.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Отмечается, что задержание было проведено при участие ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге юноши похитили девятиклассника и потребовали у его опекуна деньги

Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма

В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников
#пушкинский округ
#пушкино
#наркотики
#лаборатория
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге юноши похитили девятиклассника и потребовали у его опекуна деньги
24 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/ natasaadzic

В Санкт-Петербурге трое молодых людей похитили девятиклассника и потребовали за него выкуп у опекуна, передал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
О похищении девятиклассника сотрудникам правоохранительных органов сообщила его девушка. Она подчеркнула, что школьника увезли на автомобиле неизвестные молодые люди. После произошедшего похищенный связался со своим опекуном и потребовал от имени похитивших его юношей выкуп в размере 45 тысяч рублей.

На место передачи денег прибыли работники полиции, задержавшие похитителей. Оказалось, что двое из них были ранее судимы.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей. Похищение произошло на Ленинском проспекте. Следователи полагают, что три молодых человека напали на 18-летнего юношу, потом несколько раз ударили его и затолкали в машину.

Читайте также:

Бородатый бандит на джипе похитил двух подростков и вымогал у них деньги

Бывшая жена обвинила депутата Госсовета Удмуртии Дьякова в похищении дочери

Полиция задержала жителей Волгоградской области за похищение участника СВО
#похищение
#школьник
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма
Эколог Набережная: последствия загрязнения мазутом будут ощущаться 10 лет
24 декабря 2024, 14:38

Фото: iStock/apagafonova

В водах Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками.
К сожалению, последствия оказались катастрофическими: произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ. Это происшествие ставит под угрозу не только морскую экосистему, но и жизнь людей.

Подробнее о том, как быстро морская экосистема сможет восстановиться после загрязнения мазутом, и какую информацию должны учитывать туристы о безопасности при посещении пляжей, — в материале «Радио 1».

Что произошло в Анапе

На побережье Кубани царит атмосфера тревоги и неравнодушия. После крушения танкеров в Керченском проливе пляжи Анапы и окрестностей оказались под угрозой экологической катастрофы. Мэрия Анапы ввела режим чрезвычайной ситуации. Круглосуточно дежурят волонтеры и спасатели, которые неустанно трудятся над очищением побережья от мазута.

(Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

С каждым днем на берегу появляются новые лица — от студентов до пенсионеров, все они объединены общей целью: спасти природу и помочь животным, пострадавшим от случившегося.

На пляже можно встретить людей всех возрастов. Один 70-летний пенсионер, несмотря на возраст, вызвался работать на пляже. Женщины, которые пришли поддержать волонтеров, варят кофе и чай, приносят пирожки. Одна из них, передвигающаяся на костылях, помогает резать ткань на тряпочки для отлова пострадавших птиц.

Однако не все идет гладко. Эколог Георгий Каваносян в беседе с РИА Новости отметил, что в первые дни чрезвычайной ситуации наблюдалась слабая координация между волонтерами и официальными штабами. Это привело к тому, что мазут, собранный вместе с песком, стал разъедать мешки и вытекать обратно в грунт.

«У нас уже трижды мазут выбрасывало на берег. Что, конечно же, демотивирует. Волонтеры видят, как мешки уплывают обратно, и разводят руками», — добавил эколог.

Фото: iStock/Jorg Gillwald

К сожалению, последствия разлива нефти уже видны: сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» фиксируют массовый выброс мертвых дельфинов. Это печальное зрелище только подчеркивает всю серьезность ситуации и необходимость немедленных действий.

Тем не менее, ситуация начинает налаживаться. По словам эколога, на днях берег наконец был разделён на участки, назначены ответственные лица с указанием их контактных данных. Теперь стало яснее, к кому именно надо обращаться, когда мешки с отходами собраны.

Когда можно купаться в Черном море

Экологи отмечают, что акваторию очистят до начала пляжного сезона 2025 года, а во время новогодних праздников многие люди предпочитают отдыхать не на пляжах, а на горнолыжных курортах и в спа-комплексах.

Как быстро уберут загрязнение в Черном море

Власти региона сообщили, что очистка побережья от мазута должна быть завершена «не позднее 1 марта». Если работы не будут завершены до весны, это может привести к серьезным последствиям, и объем загрязненного грунта может вырасти до 200 тысяч тонн.

«Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле — мае, когда повысится температура и мазут начнет подниматься наверх», — указал в ходе заседания оперативного штаба министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который прибыл на место ЧС.

Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья

Кто виновен в техногенной катастрофе в Анапе

Капитаны танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение, оказались под следствием. Их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, что привело к серьезным последствиям.

Как сообщили в Следственном комитете по Республике Крым и Севастополю, на борту судов находились 27 человек, и, к сожалению, один из членов экипажа — вахтенный матрос «Волгонефти-212» — погиб. Остальные пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.

Капитанов допросили в качестве обвиняемых, а следственные действия продолжаются: проведены обыски и изъята необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, и следствие готовится обратиться в суд с просьбой о мере пресечения для задержанных.

Как только погодные условия позволят, специалисты планируют провести осмотр места крушения и извлечь обломки судов для дальнейших экспертиз.

СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе
СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе

Что сказал Путин про ситуацию в Анапе

Президент России Владимир Путин охарактеризовал загрязнение моря в результате крушения танкеров как настоящую экологическую катастрофу. Он подчеркнул, что необходимо уже сейчас задуматься о том, как справиться с затопленным топливом, оставшимся после аварии в Керченском проливе, и призвал к срочным мерам по извлечению танкеров на берег.

Как быстро восстановится морская жизнь после загрязнения мазутом?

Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» отметила, что восстановление экосистемы после загрязнения мазутом может занять около 10 лет, в зависимости от объёма попавшего в море вещества.

Какие виды морских животных наиболее уязвимы к загрязнению мазутом?

Эколог подчеркнула, что наиболее уязвимыми являются дельфины и птицы. Дельфины страдают от загрязнения из-за своей чувствительной кожи. Даже незначительное загрязнение может причинить им значительный ущерб.

«К сожалению, уже зафиксированы случаи гибели дельфинов, а оказать им помощь довольно сложно», — поделилась она.

По ее словам, что касается птиц, их можно было отмыть. Однако первая партия, попавшая в зону загрязнения, уже погибла. Волонтёрам удалось спасти около 1000 птиц, но эти данные необходимо уточнять, отметила Набережная.

«Нужно понимать, что это долгий процесс. Новые птицы будут появляться, сейчас нужно максимально сохранять всю инфраструктуру, которая создана совместными усилиями неравнодушных волонтеров и органов власти, а также специализированных организаций. Сильный удар также придется на моллюсков и рыб. Вся экосистема получит ущерб, в том числе и прибрежные экосистемы, их обитатели, а также растительный и животный мир», — пояснила эколог.

Эксперт уточнила, что мазут считается четвертым классом опасности, но в соединении с песком становится третьим классом. Помимо этого, эколог отметила, что возле морской воды чувствуется химический запах. Она добавила, что загрязнение достаточно серьезное.

Фото: iStock/Tunatura

«Около 9000 тонн мазута попало в море, последствия этого загрязнения будут ощущаться долго — возможно, около 10 лет. Самое плохое, что это все «пошло» в пролив. Насколько мне известно, мои коллеги отслеживают ситуацию по спутниковым снимкам. Хуже всего, когда это коснется мест обитания массовых птиц», — добавила она.

Как будут контролироваться уровни загрязнения после очистки, чтобы гарантировать безопасность для отдыхающих?

По ее словам, в течение холодного времени года необходимо полностью очистить загрязненные участки. Эколог отметила, что у нас есть несколько месяцев, чтобы максимально убрать мазут, однако то, что осело на дне, будет продолжать всплывать и образовывать пятна.

Сейчас контроль проб воды и грунта осуществляется в государственных лабораториях и научных центрах. Он будет продолжаться не один год, добавила Набережная.

Каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута?

«К счастью, для человека это не настолько серьезное воздействие. При проглатывании воды, конечно, произойдет ощутимое воздействие, однако в любом случае будут разработаны памятки», — объяснила она.

По ее словам, у нас еще есть время для устранения последствий и разработки мер для подготовки к летнему сезону туристов.

Читайте также:

Экологическая катастрофа: в Кремле прокомментировали разлив топлива в Чёрном море

В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
#происшествие
#спасатели
#пляжи
#пострадавшие
#море
#туристы
#крым
#эколог
#волонтеры
#чс
#загрязнение
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников
24 декабря 2024, 14:33

Фото: istockphoto/blinow61

В Курске преподаватель одного из вузов города, мужчина 1980 года рождения, был задержан за поджог служебного автомобиля полиции. Об этом сообщило УМВД России по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел около 2 часов ночи, когда злоумышленник, используя легковоспламеняющуюся жидкость, поджег машину по указанию неизвестных лиц, с которыми он общался по телефону.

Предварительное следствие установило, что подозреваемый действовал под влиянием мошенников, которым он ранее перевел около 4 миллионов рублей, часть из которых была оформлена в кредит. К счастью, в результате поджога пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано.

Сотрудники полиции быстро отреагировали и задержали мужчину по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Расследование продолжается.

В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы совета Василия Нечета, назначенного российскими властями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Задержанный ФСБ сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

В Тюменской области подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге

Мосгорсуд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже
#фсб
#теракт
#следствие
#сотрудники
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Очередной теракт»: В Бердянске взорвали автомобиль главы совета Василия Нечета
В Бердянске взорвали автомобиль главы совета Василия Нечета
24 декабря 2024, 14:16

Фото: iStock/trikolor

В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы совета Василия Нечета, назначенного российскими властями. Он ранен, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Бердянской ГВА Николая Матвиенко, назначенного киевским режимом.
«Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — рассказал Матвиенко.

О состоянии Нечета информации нет. Российская сторона данную информацию не подтверждала.

Напомним, Бердянск находится под контролем РФ. Нечет ранее заведовал домом культуры «Нефтехим». После того, как город был освобожден российскими войсками, он перешел на сторону России, вступил в ряды «Единой России» и был назначен председателем совета Бердянска.

Читайте также:

Полицейский автомобиль подожгли в Екатеринбурге

Очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка в Петербурге

В Белгородской области БПЛА атаковали автомобили
#автомобили
#автомобиль
#бпла
#город
#информация
#матвиенко
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сестра бойца СВО оставила мать без «гробовых» и поплатилась
В Прикамье сестра бойца СВО оставила мать без «гробовых» и попала под статью
24 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/blinow61

В Прикамье сестра участника СВО оставила мать без «гробовых» и поплатилась. Об этом сообщает KP.RU.
Отмечается, что мать погибшего военного получила в качестве компенсации 1,2 миллиона рублей. Однако вскоре после похорон деньги с карты пропали. Тем времен дочь приобрела два мотоцикла, музыкальную колонку, ноутбук, четыре смартфона и сварочный аппарат. Также она досрочно выплатила кредит.

Женщина, потерявшая сына, написала заявление в полицию. Выяснилось, что её дочь установила на свой телефон банковское приложение, авторизировалась по номеру карты матери и получила доступ к её личному кабинету. В результате через эту схему она вывела с карты все средства.

Суд вынес приговор девушке о лишении свободы на срок два года условно.

Читайте также:

На Кубани осуждённый на 18 лет за убийство пожилых супругов отправится на СВО

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины

Боец СВО получил гитару с автографом Майданова после обращения на прямую линию
#сво
#суд
#приговор
#деньги
#карты
#мать
#кредит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержанный ФСБ сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК
24 декабря 2024, 13:58

Фото: iStock/irene_rebrova

Задержанный за работу на украинские спецслужбы сотрудник режимного предприятия передал фотографии изделий современной разработки Военно-промышленного комплекса (ВПК) и координаты военных объектов, передаёт ТАСС.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он полностью призвал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

В ходе допроса задержанный рассказал, что около полгода назад на него вышли представители Службы внешней разведки (СВР) Украины, которые предложили за денежное вознаграждение передавать сведения о ВС РФ.

Читайте также:

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины

Жительница Херсонской области задержана ФСБ за передачу СБУ данных о ВС РФ

Житель Донецка лишён российского гражданства за попытку сотрудничества с СБУ
#фсб
#украина
#россия
#шпион
#разведка
#уголовное наказание
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье соцработница с подельником ограбили пенсионерку
24 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Мужчину и женщину, подозреваемых в ограблении 65-летней жительницы Павловского Посада, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, идея совершить преступление принадлежала 60-летней соцработнице, которая ухаживала за потерпевшей. Для реализации плана женщина привлекла 36-летнего ранее судимого сына своей знакомой. По замыслу, хозяйка квартиры должны была заснуть после укола сильнодействующим препаратом, и тогда подельники вынесли бы все ценности», — говорится в сообщении.
Однако в реальности всё пошло не так: женщина не заснула после укола и увидела, что в её квартиру проник мужчина. Тогда он схватил на кухне нож и, угрожая им, потребовал отдать все ценные вещи, а его сообщница сделала потерпевшей ещё один укол. После этого грабитель забрал из дома ювелирные украшения на общую сумму 600 тысяч рублей и ушёл, а соцработница, чтобы отвести от себя подозрения, осталась и потом внушила потерпевшей, что тоже стала жертвой этого нападения.

Полицейские сумели установить обстоятельства преступления и задержали обоих подельников, кроме того, была обнаружена часть похищенного.

Читайте также:

Трасса Р-255 в «Сибирь» в Красноярском крае полностью перекрыта из-за ДТП

Мосгорсуд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже

Подмосковная полиция задержала серийных похитителей алкоголя из чужих квартир
#павловский посад
#ограбление
#пенсионерка
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате