Суд вынес приговор чеченскому бойцу ММА Очаеву, устроившему перестрелку в Москве

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Чеченского бойца ММА Расула Очаева, устроившего перестрелку в центре Москвы, приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Во вторник Хамовнический суд Москвы приговорил Очаева к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.
Перестрелка произошла после дорожного конфликта между дочерью главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна и Расулом Очаевым. Сторонам не удалось урегулировать конфликт мирно, поэтому произошло вооружённое столкновение около гостиницы «Золотое кольцо», в районе главного здания МИД России.
В результате перестрелки ранения получили двое телохранителей Саркисяна и сам Очаев.
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Перестрелка произошла после дорожного конфликта между дочерью главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна и Расулом Очаевым. Сторонам не удалось урегулировать конфликт мирно, поэтому произошло вооружённое столкновение около гостиницы «Золотое кольцо», в районе главного здания МИД России.
В результате перестрелки ранения получили двое телохранителей Саркисяна и сам Очаев.
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Анастасия Чинкова